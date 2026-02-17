Donna accoltellata a Palermo, chiesta perizia psichiatrica per l’indagato

17/02/2026 02:00:00

È stata chiesta una perizia psichiatrica per Massimo Gagliardo De Stefano, 52 anni, accusato di avere accoltellato Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, a Palermo.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere. Nel provvedimento si sottolinea come non possano essere ignorate le condizioni dell’indagato, richiamando la necessità di accertare il suo stato psichico al momento dei fatti.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Dopo l’attacco è riuscita a chiedere aiuto in un’attività commerciale della zona. Il titolare ha raccontato di averla vista entrare sanguinante, con una ferita alla schiena, e di avere immediatamente chiamato i soccorsi. Trasportata in ospedale, la 56enne è stata ricoverata in Rianimazione. I medici hanno riscontrato una frattura a una vertebra. La prognosi resta riservata.

Il racconto dell’indagato sarebbe apparso in alcuni passaggi confuso. La scelta della vittima, secondo quanto emerso, sarebbe stata casuale. La richiesta di perizia psichiatrica punta a chiarire la capacità di intendere e di volere dell’uomo al momento dell’accoltellamento. Un passaggio decisivo per l’evoluzione dell’inchiesta.



