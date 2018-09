Eccellenza, il punto sulla 4Â° giornata

30/09/2018 18:54:00

Va in archivio la quarta giornata del girone A del campionato di Eccellenza Sicilia 2018/2019. Tante le sorprese. A restare a punteggio pieno adesso è solo il Mazara, con il licata sconfitto dal Canicattì. Di seguito tutti i risultati della giornata:

Partinicaudace-Mazara 0-2

Castellammare-Dattilo Noir 2-2

Nuova Caccamo-Parmonval 1-0

Canicattì-Licata 2-0

Castelbuono-Alcamo 0-1

Cus Palermo-Sant'Agata 0-0

Marsala 1912-Mussomeli 2-1

Pro Favara-Geraci 0-0

Prima vittoria in campionato per il Marsala 1912 che, in casa, batte in rimonta il Mussomeli, grazie alle reti di Sainey, sul finire di primo tempo, che pareggia il rigore trasformato da Fabio Messina per gli ospiti, ed al goal decisivo di Di Peri a poco più di dieci minuti dal termine. Prima vittoria stagionale anche per la Nuova Caccamo che lascia l'ultimo posto in classifica, piegando una coriacea Parmonval con un goal di Liberto all' 88'. Alcamo corsaro a Castelbuono. Terza sconfitta di fila per i madoniti, che si sono dovuti arrendere alla rete di Tarantino sul finire della prima frazione di gioco. Mantiene l'imbattibilità il Dattilo Noir, grazie a Seckan, che riacciuffa il Castellammare in zona Cesarini. Pareggio a reti bianche per Pro Favara e Geraci, con i padroni di casa costretti a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. 0-0 anche tra Cus Palermo e Sant'Agata. I cussini soffrono nel finale ma vengono salvati dal palo, che nega la gioia del goal a Cicirello. Si ferma il Licata nel big match di giornata a Canicattì. I padroni di casa si impongono in una partita tesissima (un' espulsione per parte) per effetto delle reti di Polito, con una magistrale punizione, e di Caronia, che fissa il risultato sul 2-0 con un rigore in pieno recupero. Il Licata, a quota nove punti si assesta al secondo posto della classifica, a -3 dalla capolista Mazara, ancora a punteggio pieno. I canarini, infatti, nell'anticipo di sabato, hanno avuto ragione anche della nuova Partinicaudace, affidata a mister Formisano, con un goal per tempo, messi a segno, rispettivamente da Settecase e da Lamia. Padroni di casa che restano relegati all'ultimo posto della graduatoria con un solo punticino.

La Classifica:

Mazara 12

Licata 9

Canicattì 9

Sant'Agata 8

Dattilo Noir 8

Geraci 7

Castellammare 6

Parmonval 4

Mussomeli 4

Marsala 1912 4

Alcamo 4

Pro Favara 3

Cus Palermo 3

Nuova Caccamo 3

Castelbuono 1

Partinicaudace 1

Il prossimo turno (sabato 6 ottobre e domenica 7 ottobre 2018):

Parmonval-Marsala 1912

Alcamo-Partinicaudace

Sant'Agata-Nuova Caccamo

Dattilo Noir-Geraci

Licata-Cus Palermo

Mazara-Caniccatì

Mussomeli-Castellammare

Castelbuono-Pro Favara

Riccardo Tranchida