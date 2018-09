Prima vittoria per il Marsala 1912. Battuto il Mussomeli tra le mura amiche

30/09/2018 18:48:00

Si rialza il Marsala 1912. La squadra cara al presidente Luigi Vinci è riuscita a cogliere, finalmente, la prima vittoria nel campionato di Eccellenza Sicilia 2018/2019. Non è stato facile, però, piegare un coriaceo Mussomeli, presentatosi al Nino Lombardo Angotta con molta voglia di far bene e che era riuscito a passare in vantaggio alla mezz'ora di gioco, grazie ad un calcio di rigore trasformato dal bomber Messina, freddo dagli undici metri quanto basta per battere Maltese. La reazione degli uomini di Mazzara non si fa attendere. I lilybetani premono sull'acceleratore e trovano il pareggio allo scadere della prima prima frazione di gioco, grazie al goal del gambiano Sainey, sempre più una certezza nell'undici titolare della formazione azzurra. Si va al riposo sul risultato di parità, ma nella ripresa è il Marsala che sembra crederci di più ed andare più vicino al goal del sorpasso. I ragazzi di mister Mazzara vedono premiati i loro sforzi al 78', con la rete decisiva messa a segno da Di Peri. Una vittoria che serve molto per il morale, al Marsala 1912, oltre che per i punti, che adesso diventano quattro in altrettante giornate, consentendo di agganciare proprio il Mussomeli in classifica. Ancora troppo poco per progetti ambiziosi ma la truppa azzurra adesso è ripartita ed è da questa vittoria che i tifosi si aspettano possa veramente cominciare la stagione del Marsala 1912.

Riccardo Tranchida