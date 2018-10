Eccellenza, il punto sulla 6° giornata

14/10/2018 19:09:00

Si è conclusa la sesta giornata del girone A del campionato di Eccellenza Sicilia 2018/2019. Negli anticipi di sabato vittorie per le due capoliste Mazara e Licata, resta in scia il Sant'Agata corsaro a Marsala. Di seguito tutti i risultati di giornata:

Castellammare-Parmonval 1-0

Canicattì-Alcamo 2-0

Geraci-Mussomeli 3-0

Pro Favara-Dattilo Noir 0-1

Marsala 1912-Sant'Agata 0-1

Nuova Caccamo-Licata 0-1

Cus Palermo-Mazara 0-1

Partinicaudace-Castelbuono 1-0

Sant'Agata corsaro a Marsala. Basta una rete di Costa in avvio di ripresa per sbancare il Nino Lombardo Angotta e restare a -1 dalla vetta. Marsala 1912 sempre più in crisi nera, a cui non basta il cambio in panchina, con la squadra ora affidata a Giovanni Iacono. Si tiene saldo ai primi posti della classifica anche il Canicattì, che piega in casa l'Alcamo per due reti a zero, grazie alle marcature di Lupo e Caronia. Ritorna alla vittoria il Geraci, schiantando 3-0 il Mussomeli, per effetto delle reti di Serio (doppietta) e Azzara. Castellammare che coglie la vittoria contro una Parmonval sprecona, con un rigore di Di Bartolo. Conferma il suo ottimo momento di forma il Dattilo Noir. Gialloverdi che sbancano Favara, grazie alla zampata di Guaiana nel finale. Negli anticipi di sabato conferme per le due battistrada Licata e Mazara. Licatesi che faticano più del previsto sul campo della Nuova Caccamo. Decisiva la rete in apertura di Cannavò dopo un solo minuto di gioco. Blitz a Palermo per i canarini, a cui basta il goal del bomber Concialdi per avere ragione del Cus Palermo. In coda, infine, colpo di coda del Partinicaudace nello scontro diretto con il Castelbuono. Decide la gara Guttuso a tre minuti dal novantesimo. Castelbuono che adesso si ritrova da solo all'ultimo posto della graduatoria con un misero punticino.

La Classifica:

Mazara 15

Licata 15

Canicattì 15

sant'Agata 14

Dattilo Noir 14

Geraci 10

Castellammare 9

Mussomeli 7

Alcamo 7

Pro Favara 6

Parmonval 5

Marsala 1912 5

Partinicaudace 4

Cus Palermo 3

Nuova Caccamo 3

Castelbuono 1

Il prossimo turno (sabato 20 ottobre e domenica 21 ottobre 2018):

Parmonval-Geraci

Partinicaudace-Pro Favara

Alcamo-Cus Palermo

Sant'Agata-Castellammare

Licata-Marsala 1912

Mazara-Nuova Caccamo

Mussomeli-Dattilo Noir

Castelbuono-Canicattì

Riccardo Tranchida