Il Mazara si sbarazza senza troppi patemi del Dattilo e va avanti in Coppa Italia

Avanti tutta per il Mazara. I canarini si sbarazzano senza troppa fatica del Dattilo Noir nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia ed approdano ai quarti di finale. Al “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo finisce tre a due per i padroni di casa, stesso score della gara di andata, ma la partita è stata interamente dominata dai ragazzi di mister Tarantino, nonostante l'espulsione, dopo dieci minuti di gioco, di Accardo. Al diciottesimo i canarini hanno, infatti sbloccato il risultato con Vara e sono riusciti a raddoppiare, poco prima dell'intervallo, con il capitano Rosella, il quale ha anche siglato la propria personale doppietta nella ripresa, all'ora di gioco, indirizzando ampiamente a favore del Mazara risultato e qualificazione. Il Dattilo si sveglia troppo tardi, a cinque minuti dal novantesimo, quando non c'è più tempo per una improbabile rimonta. I gialloverdi riescono però a rendere meno amara la sconfitta, grazie alla doppietta di Matera in zona Cesarini. Mazara, quindi, che va avanti anche in Coppa Italia, dopo essersi attestato, in questo avvio di stagione, ai primi posti del campionato, e resta, dunque, una delle due compagini trapanesi, insieme all'Alcamo, a tener vivo il sogno della finale regionale di Licata. Di seguito l'elenco di tutte le sette squadre già qualificate ai quarti di finale (a cui si aggiungerà la vincente di Pro Favara-Canicattì):

San'Agata

Alcamo

Mazara

Camaro

Marina di Ragusa

Scordia

Giarre

