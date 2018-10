Il Parco dei Sicani festeggia l'Antica Trasversale Sicula

21/10/2018 01:11:00

Si terrà domenica 21 ottobre il secondo incontro promo-informativo del Cammino Internazionale dell’Antica Trasversale Sicula. Un momento di condivisione con le realtà territoriali e con i cittadini sulle emozioni e le scoperte che hanno accompagnato i camminatori in queste due prime settimane di viaggio.

L’incontro si svolgerà nell’Auditorium comunale in corso Umberto I e sarà incentrato sulla valenza del cammino come risorsa culturale e come opportunità di sviluppo e valorizzazione delle realtà territoriale. Il primo cammino internazionale dell’Antica trasversale sicula, promosso dall’omonima associazione e sostenuto da ASTES e dall’UNPLI, ha ottenuto il riconoscimento dell’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018.

Presenzieranno i dirigenti del Parco naturale regionale “Monti Sicani” e gli esponenti dei dodici Comuni delle province di Agrigento e Palermo che ne fanno parte: Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana Palazzo Adriano, Prizzi, S. Giovanni Gemini, S. Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia e altri comuni limitrofi di Alia, Corleone, Valledolmo, Vallelunga, Campofiorito. Una festa alla quale parteciperanno le Pro Loco e associazioni del territorio che si occupano della promozione naturalistica, culturale e sociale dell’area del Parco. Per partecipare al Cammino o per saperne di più si possono consultare i siti www.trasversalesicula.it e https://urly.it/3q0y, quest’ultimo a cura dell’osservatorio turistico regionale.