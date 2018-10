Sicilia, bando periferie: il Governo mette di nuovo a disposizione le risorse

23/10/2018 09:40:00

Le risorse per il Bando Periferie sono state rimesse a disposizione e che 1,6 miliardi di euro saranno distribuiti nei prossimi due anni, soddisfatta Anci Sicilia

“Si tratta di un’importante vittoria per cui esprimiamo grande soddisfazione e per cui ringraziamo i tanti sindaci italiani che ieri a Palermo, durante la manifestazione “Milleperiferie”, in rappresentanza dei propri cittadini e dei loro interessi, hanno sottoscritto un documento condiviso contro il blocco dei fondi per le periferie”.

Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia, dopo aver appreso la notizia che le risorse per il Bando Periferie sono state rimesse a disposizione e che 1,6 miliardi di euro saranno distribuiti nei prossimi due anni.

“Un traguardo rilevante per tutte le amministrazioni comunali – conclude Orlando – che potranno continuare a pianificare investimenti con effetti a lungo termine e con un occhio attento allo sviluppo sostenibile, migliorando la qualità della vita dei cittadini, creando opportunità di impresa e occupazione e coprendo anche le spese che hanno già sostenuto o si sono impegnati a sostenere nel 2018."