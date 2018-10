Due delfini morti sulla spiaggia di Triscina di Selinunte

29/10/2018 20:00:00

Ieri mattina è stato trovato un delfino senza vita sulla spiaggia di Triscina di Selinunte. Ad accorgersi della carcassa - come riportato dal Castelvetranoselinunte.it - nei pressi della strada 89, una ragazza durante una passeggiata sulla battigia.

E’ molto probabile che sia stato trascinato dalle forti correnti di scirocco di questi giorni, difficile capire al momento se sia morto in spiaggia oppure prima dello spiaggiamento.

E un altro esemplare di delfino era stato trovato in mattinata in avanzato stato di decomposizione presso la strada 17. In entrambi i casi sul posto gli uomini della guardia costiera. (le foto allegate Castelvetranoselinunte.it).