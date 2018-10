Sc Mazarese. Via Tony Boncore, Filippo Cavataio è il nuovo allenatore

31/10/2018 21:05:00

La Società Calcio Mazarese comunica che Tony Boncore non assumerà più i compiti di guida tecnica della squadra. Una decisione che l’ex allenatore giallorosso ha comunicato ai vertici societari e che è stata accettata dal presidente Pino Giacalone e dettata anche dalla volontà e dal troppo amore del mister nei confronti della squadra per dare uno scossone a causa della mancanza di continuità di risultati. Quest’anno, Boncore aveva ottenuto 4 punti nel girone A di Prima Categoria e un passaggio del turno in Coppa Sicilia, conquistato con una vittoria sul campo del Città di San Vito.

Tony Boncore lascia la panchina della Mazarese dopo aver costituito la nuova società insieme all’attuale Presidente, costruendo grandi vittorie e conquistando lo scorso anno il salto di categoria dalla Seconda alla Prima, dopo essere partiti insieme dalla Terza.

La società fa sapere che Tony Boncore, per continuare il progetto avviato insieme al Presidente tre anni or sono, rimarrà all’interno dello staff dirigenziale ricoprendo un ruolo di primaria importanza.

La stessa Società Calcio Mazarese annuncia inoltre di aver affidato la nuova guida tecnica della squadra a Filippo Cavataio.

49 anni. una delle figure di spicco del calcio mazarese che arriva perfettamente in linea con i principi della società ovvero quelli di valorizzare il prodotto calcistico della città di Mazara del Vallo.

La figura di Cavataio è riconosciutissima a livello dilettantistico e professionistico in quanto da giocatore ha vestito le maglie di Aurora, Folgore, Juventina Gela, Atletico Catania, Trapani, Lamezia Terme, Marsala, Pontedera, Sciacca e Mazara e da allenatore ha vinto dei campionati di Eccellenza con il Campobello nel 2004/2005 e di Promozione con il Mazara nel 2005/2006 ed è stato anche per circa 4 anni sulla panchina del Riviera Marmi.

Queste le sue dichiarazioni da nuovo allenatore della Mazarese: “Un avventura che intraprendo con grande entusiasmo. La Mazarese è stata sempre una squadra alla quale sono legato emotivamente ed è una società di amici. Un progetto che mi stimola molto per ritornare alla mia vecchia passione perché è fatto di ambizioni e valorizza molto il prodotto calcistico di questa bellissima città, perché queste categorie sono fatte apposta per questo. Conosco i giocatori molto bene, ho già un idea di gioco e sarà un gioco molto offensivo”.