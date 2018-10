Cane ucciso a coltellate a Buseto Palizzolo. Denunciato l'autore

31/10/2018 12:06:00

Ha seviziato e ucciso a coltellate un cane, solo perché infastidito dalla sua presenza.

Ieri sera i Carabinieri di Buseto Palizzolo dopo aver trovato la carcassa del cane abbandonata nei pressi della via Giuseppe Garibaldi, nella Frazione di Bruca, hanno rintracciato e denunciato l'autore, un giovane di 26 anni, L.D. già noto alle Forze dell’Ordine per altri reati, che ha ammesso di essere lui l'autore riferendo di essere stato infastidito dalla costante presenza dell’animale nella zona.

I militari nell'abitazione del giovane hanno trovato sia il coltello utilizzato per uccidere il povero cane, che una matassa di filo per legarlo.

La carcassa del povero animale è stata affidata all’Istituto Zooprofilattico di Palermo per i relativi accertamenti, mentre l’uomo, deferito all’Autorità Giudiziaria, dovrà rispondere del reato di uccisione di animali.