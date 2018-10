Marsala, la violenza all'Antico Mercato. L'aggressione omofoba non è stata l'unica

31/10/2018 06:00:00

Non è stato un sabato normale all'Antico Mercato di Marsala. E' stato un sabato di violenza, omofobia e barbarie.



E ci sono ulteriori, e spiacevoli, novità su quanto è successo quella sera. Non ci sarebbe stata solo l'assurda aggressione a due ragazze, da parte di uomini che le hanno prima offese verbalmente, poi sono passati alle mani. Questa storia l'abbiamo raccontata ieri.

Ci sarebbe stato anche un altro episodio. Nel piazzale esterno dell'Antico Mercato, dove ci sono i bagni, quello che dà sull'arco di Porta Garibaldi un'altra aggressione si sarebbe consumata. I dettagli sono ancora poco chiari e si spera che le forze dell'ordine riescano a venire a capo presto.

Tutto è successo a fine serata, intorno alle due. Una ventina di ragazzi, tutti tra i 20 e i 30 anni, avrebbero accerchiato e poi malmenato un ragazzo. I motivi dell'aggressione non sono chiari, ma in ogni caso si tratta di un episodio assurdo. Il giovane, in compagnia di una ragazza sono stati aggrediti con una brutalità disarmante. In suo soccorso è intervenuto un altro ragazzo che si è infilato nella mischia, lo ha preso sotto braccio e lo ha allontanato dal branco. Una testimone racconta: “E' stata una scena incredibile, in venti contro uno soltanto, tutti ubriachi, se non fosse intervenuto questo ragazzo lo avrebbero massacrato”.

Intanto sono ancora scioccate le due ragazze aggredite prima di quest'altro episodio. Pare che gli autori fossero gli stessi, ma non è una notizia confermata.

Le due ragazze si trovavano sedute a sorseggiare una birra, quando un uomo si è avvicinato ad una di loro e l'ha aggredita verbalmente offendendo il suo aspetto, i suoi capelli corti e l'abbigliamento. Lei ha reagito cercando di allontanare chi le stava importunando. Poi sono intervenuti altri ragazzi che le hanno portate nei pressi dell'ingresso di piazza del Popolo. Lì sono cominciati gli spintoni, le botte, e ancora le offese. Una aggressione chiaramente omofoba, quella di questi “uomini” ai danni delle due ragazze. Anche l'altra, Cristina, che ha denunciato pubblicamente il fatto, è stata accerchiata e presa a schiaffi, e poi spinta e trascinata per terra.

Sono ancora sotto shock per una violenza inaudita, a sfondo omofobo, e senza che nessuno intervenisse. Una ventina di persone infatti assistevano alla scena, e nessuna di queste ha alzato un dito in loro difesa. Finita la mattanza sono rimaste da sole, per terra, hanno preso le loro cose e sono andate via. Una di loro ha già fatto denuncia. L'altra la farà a breve. Su questa aggressione ha espresso solidarietà l'Arcigay di Palermo che intende assistere legalmente le due ragazze.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere all'Antico Mercato, centro della movida marsalese. Un luogo che era nato con i migliori auspici, da una strepitosa idea di recuperare e valorizzare un luogo storico. Poi qualcosa è andato storto, il Mercato è frequentato sempre più da brutta gente.

Non ci stanno neanche chi gestisce i locali all'interno dell'Antico Mercato. “La lite è avvenuta all'esterno, ad orario di chiusura. Tutti noi gestori dell'Antico Mercato abbiamo uomini della sicurezza sempre in giro” dice il gestore di uno dei locali.

Dentro o fuori, prima o dopo l'orario di chiusura. Di certo è che sono successi fatti di una violenza inaudita. Che Marsala non può essere terra di una minoranza di balordi che vanno in giro la sera a spaccare teste.