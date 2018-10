561 mila euro per le scuole, Castelvetrano ammessa al finanziamento

31/10/2018 13:19:00

561.000 euro alle scuole di Castelvetrano. Si tratta delle istanze ammesse a finanziamento per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici.

E’ quanto fanno sapere dagli uffici del Comune: 261.000 euro riguardano le verifiche sismiche di 17 edifici scolastici, mentre 300.000 euro è la somma relativa all’adeguamento antincendio di 6 edifici. I dettagli relativi alle singole quote finanziate e agli istituti target del finanziamento, si

possono vedere nel sito Euro info Sicilia della Regione Siciliana.