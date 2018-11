Violento acquazzone su Marsala: le immagini degli allagamenti

03/11/2018 13:01:00

Arrivano le prime immagini alla nostra redazione del violento acquazzone, che intorno alle 12 e 30 di oggi, Sabato 3 Novembre 2018, si è abbattuto su Marsala. La pioggia era ampiamente nelle previsioni, dato che ieri è stata diramata l'allerta di carattere rosso, e scuole e uffici pubblici sono rimasti chiusi.

Va detto anche tutta la Sicilia, nella morsa del maltempo, è aiutata dalla coincidenza con il ponte di Ognissanti, per cui in giro c'è poca gente, per fortuna.

A Marsala allagamenti in Via Salemi e in Via Mazara, dove il livello dell'acqua sale pericolosamente. Lì vicino, è oggetto di ansia il fiume Sossio, che tende ad ingrossarsi di ora in ora, come purtroppo avviene ogni inverno c'è il rischio che esondi. Dall'altra parte della città, ancora una volta è allaga la zona del porto, con grosse criticità in Piazza Piemonte e Lombardo. Via Trapani è un lago all'altezza dell'incrocio di Contrada Bosco, perchè lì arriva tutta l'acqua dalle alture circostanti.