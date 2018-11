Turismo, "Discover Western Sicily" verso la destinazione turistica provinciale

07/11/2018 13:00:00

Il mese di Ottobre vede ogni anno i principali operatori turistici del mondo radunati a Rimini per la TTG Traverl Exeprience: l’unica fiera per la promozione del turismo internazionale in Italia, totalmente B2B, non aperta al pubblico.

Tra le 150 destinazioni presenti in TTG, quest’anno c’è anche la Sicilia Occidentale rappresentata da Discover Western Sicily: un progetto volto alla promozione della destinazione turistica Sicilia Occidentale che nasce dall’obiettivo condiviso tra, DUAL agenzia di Comunicazione ed Eventi e titolare della DMC Sicilia Senza Pensieri e la Pro Loco 2.0 Marsala, di mettere a sistema gli operatori turistici del territorio per presentare la Sicilia Occidentale come destinazione di appeal, completa ed efficiente sul mercato del turismo internazionale sia leisure che M.I.C.E.

“I buyers hanno bisogno della visione d’insieme della destinazione: non comprano una singola struttura/servizio ma un sistema turistico integrato”, questo è l’assunto alla base del progetto, che ha trovato conferma nell’interesse di tanti buyers tra i 1500 presenti, provenienti da 90 Paesi.

Grandi sono le opportunità per la destinazione Sicilia nel mercato internazionale, confermate dal riconoscimento ottenuto durante questa 55esima edizione della TTG come Regione italiana più amata dai turisti stranieri. Questo contesto di interesse, ha favorito la possibilità di presentare ai buyers l’estrema parte occidentale dell’isola, come una opportunità per potere offrire ai loro clienti una Sicilia “nuova”, rispetto alla parte orientale che sono abituati a vendere, autentica, ancora non battuta dal turismo di massa e tutta da scoprire. All’interno del padiglione incoming, in prossimità del maxi stand istituzionale della Regione Sicilia, lo stand Discover Western Sicily ha rappresentato un gruppo di circa 30 operatori del turismo della provincia di Trapani, che hanno deciso con convinzione di investire in questa prima azione di promozione collettiva, apportando valore e credibilità al progetto. Cinque le realtà direttamente presenti nello stand:

Tante e appartenenti a tutte le principali categorie di settore, le aziende rappresentate attraverso il catalogo digitale di destinazione distribuito in 2 lingue ai buyers incontrati in fiera:



Servizi Turistici

Locations & Accommodations

Ristoranti

Cantine & Enoturismo

L’impegno di questo gruppo di piccoli e medi imprenditori del turismo di zona, è stato premiato e incoraggiata dal supporto istituzionale ricevuto da parte del Distretto Turistico Sicilia Occidentale che ha dimostrato grande attenzione e fiducia in azioni di promozione collettiva come questa, come strumento su cui puntare per supportare lo sviluppo turistico della Sicilia Occidentale.

Tornati dalla tre giorni di Rimini, DUAL e Pro Loco 2.0 Marsala, carichi di entusiasmo e buoni contatti, con ancora maggiore convinzione intendono fare di Discover Western Sicily un progetto di promozione e marketing del territorio sempre più strutturato e completo che possa andare oltre questo primo appuntamento in TTG.