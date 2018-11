Il Marsala 1912 chiamato alla vittoria contro il fanalino di coda Castelbuono

09/11/2018 21:14:00

In casa Marsala 1912 si spera in un pomeriggio tranquillo domani al “Nino Lombardo Angotta”. A Capo Boeo arriverà, infatti, il Castelbuono, fanalino di coda della classifica del girone A dell'Eccellenza Sicilia. I ragazzi di mister Giovanni Iacono, non devono, tuttavia, sottovalutare l'impegno. Il Castelbuono, con soli due punti accumulati, avrà molta fame e motivazione per riuscire nel miracolo sportiva di uscire dal Municipale con almeno un pari. La pressione, pertanto, è tutta sugli azzurri, che hanno tutto da perdere dopo la sconfitta di Alcamo, che ha ridimensionato le ritrovate aspirazioni dei lilybetani. Una cosa è sicura: se domani il Marsala 1912 non riuscirà a prendersi l'intera posta in palio si ritroverà sempre più coinvolto nella zona play-out e nella lotta per non retrocedere. Scenario che ogni tifoso azzurro spera non si verifichi.

Riccardo Tranchida