Sabato un corso di apicoltura ad Alcamo

14/11/2018 02:00:00

Una “full immersion nel mondo delle api”, nei locali Comunali della Cittadella dei Giovani, ad Alcamo. “In aula con le api”, un corso teorico e pratico, Sabato 17 Novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e poi dalle ore 15.00 alle ore 18.00.



Durante questa giornata saranno affrontati gli argomenti e le problematiche dell’apicoltura con l’ausilio di materiale audiovisivo e di attrezzature: dall’alveare, alla centrifuga, agli utensili speciali, etc.

Apicoltura vuol dire impegno, passione per il lavoro all’aria aperta e disponibilità di un terreno dove collocare le arnie per produrre miele, polline, pappa reale, propoli, cera d’api e idromele.