Aeroporto di Birgi, aggiudicato a Blue Air il Trapani - Torino. Alitalia deve attendere

15/11/2018 20:16:00

Arrivano altre notizie sul fronte della gara per assicurare i voli da e per Trapani Birgi. Gara andata quasi deserta, se non fosse per Blue Air e Alitalia che hanno presentato le offerte per tre dei venticinque lotti: Torino, Roma, Milano. Ebbene, per garantire i collegamenti da e per Torino per i prossimi tre anni Blue Air chiede 300.000 euro. Il lotto è stato aggiudicato. Per Roma e Milano, invece, Alitalia chiede 900.000 euro, offerta ritenuta anomala, per cui si faranno degli accertamenti nei prossimi giorni, ma sembra una pura formalità.

Per il resto, purtroppo, non c'è stata nessuna offerta per i 14 lotti internazionali previsti dal bando, così come per gli altri 8 lotti nazionali (Marche, Emilia Romagna, Sardegna, Liguria, Umbria, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia).