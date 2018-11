La domenica delle piccole. Buona la prima per Real Paolini e Petrosino Marsala

25/11/2018 18:50:00

Inizia con due roboanti vittorie il campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani per Real Paolini e Petrosino Marsala. Il Real sbanca Castelvetrano, annichilendo l'Eleonora Folgore con una tripletta di Romeo. Inutile il goal di Giaramita per i padroni di casa. Il Petrosino Marsala travolge, in trasferta, lo Sport Club Mazara per quattro reti ad una, cominciando nel migliore dei modi la sua stagione. Nel girone A di Seconda Categoria, invece, brutto tonfo per il Bianco Arancio Petrosino, surclassato dal Custonaci, che rifila ai petrosileni un tris firmato da una doppietta di Asta e da una rete di Grimaldi. Bianco Arancio che resta comunque in zona play-off. Vittoria sofferta ma pesantissima per lo Sporting R.C.B., che riesce ad avere ragione, fuori casa, del Bruno Viviano Partanna e non molla testa della classifica, tenendo sempre sotto di due punti il Città di Giuliana.

Riccardo Tranchida