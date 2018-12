La domenica delle piccole. Perdono tutte le marsalesi. Pareggio per il Bianco Arancio

02/12/2018 18:20:00

Giornata negativa per le piccole squadre marsalesi e petrosilene. Nel girone A di Seconda Categoria Sicilia perde la propria imbattibilità stagionale lo Sporting R.C.B., sconfitto al Comunale di Paolini dall'Iccarense, che li aggancia a sedici punti in vetta alla classifica. Non bastano ai padroni di casa le reti di De Dia e di Frazzitta. I ragazzi di Giovanni Chirco devono cedere ad un autogoal ed a una doppietta di Ruggeri. Solo un pari per il Bianco Arancio Petrosino di mister Gargaglione sul difficile campo di Capaci, ospite del Capaci City. Per i padroni di casa a segno Lusitano, rete di Samateh per i petrosileni. Pesanti sconfitte in Terza Categoria per Petrosino Marsala e Real Paolini. La squadra cara a Baldassere Licari perde a Strasatti contro il Valle Jato Calcio, che si impone grazie ad una doppietta di Candela. Annichilito il Real Paolini, travolto dalla goleada del Belice Sport, tra le mura amiche. Non basta la rete di Romeo al cospetto delle sei marcature degli ospiti, siglate da Salvato (doppietta), Anatra, Murania, Costa e Catanzaro.

Riccardo Tranchida