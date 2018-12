Eccellenza, il punto sulla 13Â° giornata

02/12/2018 21:25:00

Campionato completamente riaperto. Questo è il verdetto della tredicesima giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Il Licata non va oltre il pareggio nel big-match contro il Sant'Agata e viene scalzato dalla vetta della classifica dal Canicattì. Di seguito tutti i risultati finali di giornata:

Licata-Sant'Agata 0-0

Castelbuono-Dattilo Noir 1-4

Alcamo-Mussomeli 2-0

Canicattì-Castellammare 7-0

Mazara-Parmonval 1-0

Cus Palermo-Marsala 1912 4-0

Partinicaudace-Geraci 0-2

Nuova Caccamo-Pro Favara rinviata

Il campionato ha una nuova capolista. Si tratta del Canicattì, che approfitta del secondo passo falso consecutivo del Licata, bloccato sullo zero a zero dal Sant'Agata in casa. All'ora di gioco i gialloblù sprecano la grande occasione dagli undici metri con Cannavò che si fa ipnotizzare da Ingrassia. Il Canicattì, dal canto suo, non sbaglia e travolge con ben sette reti il malcapitato Castellammare. A segno sette marcatori diversi: nell'ordine V. Caronia, Polito, Lupo, Iraci, Tedesco, Angelo Caronia e De Luca. Biancorossi che balzano in testa con un punto di vantaggio sul Licata. Non molla le prime due della classe neanche il Mazara, che pare ormai aver scacciato la crisi. I canarini battono al “Nino Vaccara” una temibile Parmonval, grazie ad un penalty realizzato da Concialdi. Rimane in zona play-off l'Alcamo, abbattendo per due reti a zero il Mussomeli. Le due reti, realizzate entrambe nel secondo tempo, portano la firma di Pirrone e Suhs. Passeggia il Dattilo Noir, contro il fanalino di coda Castelbuono, rifilando quattro reti ai madoniti. Apre le danze Bono, poi è Matera a siglare una doppietta, chiude la partita Seckan. Inutile il goal della bandiera dei padroni di casa nel finale. Blitz esterno del Geraci che batte a domicilio il Partinicaudace per effetto delle marcature di Azzara e di Serio, arrivate entrambe nella prima frazione di gioco. I padroni di casa non riescono, nella ripresa, a rientrare in partita nonostante la ghiotta opportunità su rigore di Guaiana, che si fa parare il tiro dal dischetto da Dolenti. Rinviata per impraticabilità del campo la sfida salvezza tra Nuova Caccamo e Pro Favara. Nell'anticipo giocato sabato un Marsala 1912 pieno di juniores e con parecchie incertezze societarie, a causa delle dimissioni del presidente Vinci, incassa quattro goal sul campo del Cus Palermo. Mattatore della sfida Pirrotta, autore di una doppietta. In mezzo i goal di Geraci e Moro.

La Classifica:

Canicattì 32

Licata 31

Sant'Agata 27

Mazara 25

Dattilo Noir 23

Parmonval 21

Alcamo 21

Geraci 21

Cus Palermo 14

Marsala 1912 14

Mussomeli 14

Castellammare 12

Pro Favara 9

Partinicaudace 9

Nuova Caccamo 7

Castelbuono 2

Il prossimo turno (domenica 9 dicembre 2018):

Castellammare-Cus Palermo

Sant'Agata-Mazara

Dattilo Noir-Partinicaudace

Geraci-Canicattì

Licata-Pro Favara

Mussomeli-Castelbuono

Parmonval-Alcamo

Marsala 1912-Nuova Caccamo

Riccardo Tranchida