I voti contesi a Custonaci tra Bica e Morfino. Il Tar sta analizzando le schede

05/12/2018 22:05:00

Si ricontano i voti delle ultime elezioni amministrative di Custonaci. Il TAR Sicilia ha proceduto con l’apertura delle schede con i voti ai candidati sindaci Bica e Morfino, delle elezioni dello scorso maggio. Il ricorso al Tar è stato promosso da Giuseppe Morfino, candidato sindaco sconfitto per appena un voto da Bica. Al momento non le schede non sono state valutate ancora, si dovrà aspettare il prossimo 29 gennaio per farlo, come ha deciso il Tar.

Pare che ci siano delle schede con il nome Morfino intervallato o seguito da un trattino. Per Morfino questi sarebbero voti validi, per Bica invece da annullare. Ma si dovrà aspettare il nuovo anno per la decisione del Tar.