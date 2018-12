Sicilia, dallâ€™Ersu 5,3 milioni per oltre 6mila borse studio per gli studenti

20/12/2018 04:00:00

Arrivano le risorse finanziarie di Regione Siciliana, Miur, nonché una buona parte della tassa sul diritto allo studio pagata dagli studenti alle istituzioni universitarie e, come previsto temporalmente dal bando di concorso per l’anno accademico 2018/19, l’Ersu Palermo mette in pagamento la prima rata della borsa di studio (50% del valore dell’assegno). Si tratta di numero 6.058 assegnazioni agli studenti universitari che hanno partecipato al bando di concorso per l’anno accademico 2018/2019, per un totale di 5,3 milioni di euro.

L’anno accademico precedente, nel mese di dicembre 2017, l’erogazione della prima rata era avvenuta per circa la metà di studenti rispetto a quest’anno accademico (numero 3.000 borse di studio pagate a dicembre 2017), mentre nei mesi successivi con lo scorrimento sono stati pagati altri 3.000 studenti universitari idonei. L’importo della borsa di studio assegnata (prima rata + seconda rata) varia, in base alla classificazione dello studente (in sede, pendolare, fuorisede), da un minimo di 1.300 euro (+ 180 pasti gratuiti) a un massimo di 3.975 euro (+ 360 pasti gratuiti).