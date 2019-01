Sant'Agata a valanga sul Castelbuono. Reti bianche tra Nuova Caccamo e Geraci

09/01/2019 18:59:00

Giornata di recuperi per il girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Dei tre match validi per la sedicesima giornata da recuperare oggi solo due se ne sono disputati. Ancora rinviata, infatti, la partita tra Partinicaudace e Parmonval, per via del maltempo. A Caccamo scialbo 0-0 tra i padroni di casa della Nuova Caccamo ed il Geraci. Due punti persi per i madoniti che non sfruttano l'occasione di avvicinarsi ulteriormente alla zona play-off, distante comunque solo tre punti. Punto guadagnato, invece, per la Nuova Caccamo, a -1 dai play-out. Il Sant'Agata travolge la cenerentola Castelbuono con una goleada di ben cinque reti. Autentico mattatore della sfida Biondo, autore di una tripletta. In mezzo le reti di Carioto e del solito Cicirello, dagli undici metri. Inutile il goal della bandiera dei padroni di casa, siglato da Acquaviva. Sant'Agata che, in questo modo, allunga sul Dattilo Noir e consolida il terzo posto solitario in classifica. Di seguito la classifica aggiornata:

Licata 40

Canicattì 39

Sant'Agata 34

Dattilo Noir 29

Parmonval 27

Mazara 26

Geraci 24

Castellammare 22

Alcamo 21

Pro Favara 18

Mussomeli 18

Marsala 1912 17

Cus Palermo 15

Partinicaudace 10

Nuova Caccamo 9

Castelbuono 2

Riccardo Tranchida