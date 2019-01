Pari e patta nel recupero della 16Â° giornata tra Partinicaudace e Parmonval

16/01/2019 19:26:00

Si è giocato oggi, alle ore 14:30, il recupero valido per la sedicesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza Sicilia tra Partinicaudace e Parmonval. Il match era già stato rinviato per ben due volte causa maltempo. Alla fine le due compagini si sono spartite la posta in palio con un punto che fa comodo a entrambe. Al vantaggio del Partinicaudace, firmato da Lunetto, su rigore, nella prima frazione, ha risposto nella ripresa Bennardo. Partinicaudace che allunga così sul penultimo posto occupato dalla Nuova Caccamo, Parmonval che si porta, invece, al quinto posto solitario, con un punto di vantaggio su Mazara e Geraci. Piazzamento che vorrebbe dire accesso garantito ai play-off. Di seguito la classifica aggiornata:

Licata 43

Canicattì 42

Sant'Agata 37

Dattilo Noir 32

Parmonval 28

Mazara 27

Geraci 27

Castellammare 23

Alcamo 22

Mussomeli 21

Pro Favara 19

Marsala 1912 17

Cus Palermo 15

Partinicaudace 11

Nuova Caccamo 9

Castelbuono 2

Riccardo Tranchida