Trapani, un incontro sugli â€œIncentivi per le imprese e sviluppo locale"

27/01/2019 14:05:00

Favorire la crescita dell'occupazione e l'avvio di nuove imprese del territorio attraverso strumenti utili e interessanti opportunità di finanziamento. Questo l'obiettivo dell'incontro "Resto al Sud, incentivo per fare impresa; Cooperazione, leva per lo sviluppo locale" che si terrà a Trapani lunedì 28 gennaio alle 9.30 presso la sede territoriale di Confcooperative (in via Conte Agostino Pepoli, 70).

L'incontro, rivolto a tutti coloro che intendono avviare nuove attività imprenditoriali, è organizzato da Confcooperative Sicilia,struttura di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione del movimento cooperativo, dal Consorzio Mestieri Sicilia e Invitalia, e si avvale del patrocinio del Comune di Trapani.

Durante la mattinata verranno approfondite le tematiche inerenti al valore della cooperazione come motore e incentivo per lo sviluppo, inoltre si parlerà di politiche giovanili territoriali e di servizi alle imprese.

Una specifica sezione sarà dedicata all'incentivo Resto al Sud, una dotazione finanziaria complessiva di 1.250 milioni di euro, volta a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali (avviate dagli under 46) nelle regioni del Mezzogiorno per la produzione di beni nei settori di: industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo. Il Consorzio Mestieri Sicilia, come partner accreditato Invitalia, svolge un ruolo fondamentale per l'accompagnamento alla compilazione e presentazione delle domande.

Interverranno Diego Guadagnino, Direttore Confcooperative Trapani; Andreana Patti, Assessore al Commercio e attività economiche del Comune di Trapani; Aurelio Guccione, Presidente Consorzio Mestieri Sicilia; Anna Maria Maida, Invitalia.

Inoltre sarà possibile partecipare a degli incontri One to One, (per info e prenotazioni: trapani@mestierisicilia., tel 0923 542417) per approfondire, con l'ausilio di esperti, tutte le informazioni per l'avvio di start up e altri servizi alle imprese.