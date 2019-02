Mazara, c'Ã¨ un progetto per sistemare il Lungomare Fata Morgana crollato

09/02/2019 19:05:00

“Il tratto di lungomare Fata Morgana di Mazara che ha subito nei giorni scorsi un cedimento nel sottosuolo a causa dell’effetto erosivo del mare, non è lo stesso nel quale si è intervenuti in passato. Il tratto in questione è compreso tra via dell’Anno e via della Resistenza. I nostri uffici sono già al lavoro per la predisposizione di un progetto di ripristino della sede stradale in somma urgenza, concordato con il Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia Calabria. Ad interventi effettuati chiederemo il rimborso dei costi all'Autorità competente".

Lo dichiara il vice Sindaco e Assessore comunale ai Lavori Pubblici Silvano Bonanno.