Il weekend sportivo: il Marsala lotta ma cade a Bari; la Sigel spera ancora

11/02/2019 00:27:00

Lunedì 11 febbraio 2019, si è esaurita la seconda settimana del mese e come al solito la carne al fuoco in questo weekend riguardante lo sport relativo alle maggiori squadre marsalesi e dell'intera provincia è tanta. Cosa è accaduto? Scopriamolo nel nostro report, cominciando dal:



Calcio: In Serie C Girone C si è giocata la 25° giornata (6° del girone di ritorno), ed il Trapani di mister Vincenzo Italiano ha pareggiato sul campo del Bisceglie 1913 per 0-0. Gara sottotono per capitan Luca Pagliarulo e compagni, con i barlettani che hanno imbrigliato a dovere i siciliani costringendoli al pari. Il Trapani in classifica è salito a quota 48 punti, ad otto lunghezze dalla capolista Juve Stabia che ha riposato, ma con solo un punto di vantaggio su Catanzaro 1929 e Catania che rispetto ai granata hanno una gara disputata in meno.

In Serie D Girone I c'è stato spazio per la 23° giornata (6° di ritorno), con il Marsala di mister Vincenzo Giannusa che ha perso sul campo del Bari con il punteggio di 3-1. Davanti a più di diecimila spettatori capitan Nagib Sekkoum hanno brindato con la storia, andando in vantaggio con Manfrè al 25' (prima volta in stagione che il Bari è andato 'sotto' al “San Nicola”), prima di subire la rimonta ed il sorpasso con Floriano al 45', Brienza al 48' (rigore) e Simeri al 95', con in mezzo un palo interno clamoroso colpito da Corsino subito dopo il momentaneo due a uno. Il Marsala è rimasto così in graduatoria a quota 36 punti, ma adesso in quarta posizione (sempre in zona playoff promozione) a pari merito con il Città di Acireale 1946.

In Eccellenza Sicilia Girone A si è disputato il 21° turno (6° di ritorno), ed il Marsala 1912 di mister Massimiliano Mazzara ha perso sul campo del Città di Sant'Agata con il risultato di 2-1. Buona la prova per capitan Alessandro Agate e compagni contro la messinese di Sant'Agata di Militello, terza della classe; azzurri in vantaggio con Lo Bue al 22', a pareggiare è Cicirello su rigore al 49' e a ribaltarla è Saverino all'80'. Il Marsala 1912 è rimasto in classifica con 20 punti, in zona playout retrocessione a sei lunghezze dalla quota salvezza.

Così le altre trapanesi del campionato: il Castellammare '94 di mister Giuseppe Mione ha pareggiato sul campo della Parmonval per 1-1. Ottimo punto quello strappato a Palermo dai biancoazzurri di Castellammare del Golfo, bravi a rispondere con Lentini all'85' al gol dei padroni di casa con D. Messina al 4'. Il Castellammare '94 in classifica si è portato così a quota 28 punti, in zona medio-bassa con due punti di vantaggio sulla zona playout. L'Alba Alcamo di mister Riccardo Chico ha perso contro il Canicattì con il punteggio di 0-1. Troppo forti gli agrigentini per i bianconeri di Alcamo, ai quali basta la rete di Di Mercurio siglata al 34'. L'Alba Alcamo è rimasto a 26 punti con il Mussomeli, impelagato nel primo gradino della zona playout. Il Dattilo Noir di mister Vincenzo Melillo ha vinto contro la Pro Favara con il risultato di 2-1. I gialloverdi di Paceco sono passati in vantaggio al 25' con Seckan, con gli agrigentini che hanno pareggiato al 30' con Iannello, prima della rete definitiva di Bennardo al 64'. In graduatoria il Dattilo Noir è salito a 37 punti, al quarto posto ed in zona playoff promozione. Infine, il Mazara di mister Salvatore Aiello, al debutto sulla panchina canarina, ha areggiato contro il C.U.S. Palermo per 1-1. Tornano in crisi i canarini di Mazara del Vallo, che solo al quinto ed ultimo minuto di recupero (95') grazie a una zampata di Lauricella hanno pareggiato il gol degli ospiti palermitani siglato da Bah al 20'. In classifica il Mazara si è portato in sesta posizione a 34 punti, a tre lunghezze dalla soglia playoff.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A è andata in scena la 15° giornata (4° di ritorno). I marsalesi dello Sporting R.C.B. di mister Giovanni Chirco hanno perso sul campo dell'Erice Borgo Cià con il punteggio di 3-1. Ad Erice (TP), i lilibetani non sono riusciti mai ad entrare in partita e hanno collezionato una meritata sconfitta, rimanendo in classifica a quota 20 punti e scivolando così fuori dalla zona playoff che adesso dista un punto di distacco, così come quella playout. I petrosileni del Bianco Arancio Petrosino di mister Fabio Gargaglione hanno perso contro il Città di Giuliana con il risultato di 0-1. Contro i palermitani è giunta la sesta sconfitta in campionato, che ha fatto rimanere i petrosileni a 16 punti ed in piena zona playout retrocessione.

In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani si è giocata la 9° giornata. I marsalesi del Real Paolini di capitan Antonino Mancuso hanno vinto contro il Valle Jato per 4-1. Contro i palermitani di San Cipirello in rete sono andati Alinge e Romeo (3), portando i giallorossi al quinto posto in classifica con 15 punti (in zona playoff promozione). I locali del Petrosino Marsala dell'allenatore-giocatore mister Omar Alì Fofana hanno vinto sul campo della Folgore 2018 con il punteggio di 1-3. Il Petrosino Marsala, vera sorpresa di questo torneo, si è portato così a quota 19 punti in classifica, al quarto posto (zona playoff promozione) ma ad un solo punto dal trittico di testa.

In Eccellenza femminile Girone Sicilia si è giocato il 5° turno, con il Marsala Femminile di missis Valeria Anteri che ha perso contro il Catania Femminile con il risultato di 0-1. Alle etnee è bastata la rete di Martella all'82' per avere la meglio di capitan Cristina Casano e compagne. Il Marsala Femminile è rimasto in classifica al penultimo posto con 3 punti, dicendo definitivamente addio ai sogni di promozione.



Calcio a 5: In Serie C1 Sicilia Girone A si è disputata la 18° giornata (5° di ritorno), ed il Marsala Futsal di mister Vincenzo Bruno ha vinto contro la PGS Vigor San Cataldo per 8-7. Contro i nisseni, protagonisti di una prestazione maiuscola che non rispecchia certo la loro modesta posizione in classifica, capitan Daniele Trotta e compagni hanno faticato più del dovuto per aggiudicarsi l'intera posta in palio, in un match avvincente e con continui capovolgimenti di fronte. Per gli azzurri le reti sono state siglate da Pellegrino al 6', 32' p.t., 36', 41' e 47', Pizzo al 10' e al 63' e Figuccio al 52'; la gara ha visto anche l'espulsione del portiere marsalese La Grutta al 38' e del sancataldese Carlino al 50'. In classifica gli azzurri sono così saliti a quota 30 punti, al quinto posto e in piena zona playoff promozione.



Pallacanestro: In Serie A2 Girone Ovest è andato agli archivi il 21° turno (6° di ritorno), con la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente che ha vinto contro la ON Sharing Mens Sana Siena con il tabellone luminoso fermatosi sul 96-82. Ottima la prova di capitan Andrea Renzi (top scorer con 25 punti) e compagni, che con questa affermazione contro la compagine toscana, una delle squadre più titolate di Italia si sono portati in classifica a quota 20 punti, a due lunghezze dalla zona playoff promozione.

In Serie D Sicilia Girone Nord si è giocata la 17° giornata (6° di ritorno) e la Nuova Pallacanestro Marsala di coach Giuseppe Chirco ha vinto sul campo della Castanea Basket per 71-78. Grande affermazione delle canotte azzurre di capitan Mirko Frisella in quel di Messina, che ha portato ad una vittoria tanto sofferta quanto preziosa. In classifica i lilibetani sono saliti a quota 14 punti, a sole due lunghezze dalla zona playoff promozione.



Pallavolo: In Serie A2 femminile si è disputata la 1° giornata della Pool Salvezza, con la Sigel Marsala Volley di coach Fabio Aiuto che ha vinto contro l'Acqua & Sapone Roma Volley Group con il risultato di 3-2 (parziali set: 19-25, 25-23, 19-25, 25-21, 15-13). Era l'ultima spiaggia per capitan Veronica Angeloni e compagne, e la vittoria da due punti, seppur risultato onorevole, rimane distante da quello ideale. Le azzurre, trascinate proprio dalla schiacciatrice-ricevitrice Angeloni (24 punti), hanno rincorso e alla fine scavalcato al tie-break le romane. In classifica la Sigel Marsala Volley si è portata a quota 4 punti, sempre ultima in solitaria e adesso distante addirittura otto punti dalla zona salvezza.

In Serie B2 femminile Girone I si è giocato il 15° turno (2°di ritorno), e le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte di coach Vincenzo Calcaterra hanno vinto contro la Snie Nola Cittagigli con il punteggio di 3-1 (parziali set: 23-25, 25-18, 25-21, 25-15). Era il primo mattoncino da piazzare per le selinuntine, per costruire un palazzo miracoloso che significherebbe permanenza nell'ultima serie nazionale. D'altro canto, le napoletane avversarie cenerentola del campionato avevano ben poco da dire al campionato, e invece adesso capitan Nadia Vullo e compagne sono salite a quota 8 punti in graduatoria, a cinque lunghezze dalla soglia valida per la salvezza.



Pallamano: In Serie A2 femminile Girone E si è giocato il 14° turno (4° di doppia andata) e la LeAli Marsala di coach Milenko Kljajic ha vinto contro il Messina con il risultato di 34-27. “Soli” sette gol di scarto per le azzurre contro l'unica compagine che per alcuni tratti del campionato ha tenuto botta alla corazzata lilibetana, per la quale, ormai ad una manciata di punti dalla promozione matematica in Serie A1 2019-2020, l'obiettivo è chiudere il torneo a punteggio pieno.



Emanuele Scavuzzo