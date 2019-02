Custonaci, Fabrizio Fonte:"Puntiamo fortemente sul turismo, per noi è un mantra"

16/02/2019 06:00:00

Fabrizio Fonte assessore al Turismo del Comune di Custonaci si trova alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. E’ la prima esperienza alla Bit da assessore?

Sì è la prima da assessore ma anche da cittadino e devo dire che è una manifestazione che ha mantenuto le grandi aspettative. Realmente c’è il mondo intero qui ad esporre le proprie bellezze che poi hanno le fruizioni turistiche e anche la Sicilia che ha veramente uno stand avveneristico e molte realtà siciliane sono qui, tra cui il nostro Comune di Custonaci.

Il Comune di Custonaci presenta la nuova brochure che mette in mostra le bellezze della vostra comunità?

Sì, noi lo abbiamo chiamato un piccolo scrigno. Abbiamo raccolto attraverso testi e immagini ciò che riteniamo sia più interessante e che il nostro territorio offre dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, culturale, architettonico, gli eventi religiosi e folcloristici. Speriamo che i tour operator, che sembrano aver gradito, possano aprire dei anali per i flussi turistici importanti per il nostro territorio.

Oltre a Custonaci, quale altre realtà della nostra provincia erano presenti alla BIT?

Per la provincia di Trapani, oltre a noi, vi erano San Vito Lo Capo e le Isole Egadi.

Solamente tre comuni.

Sì. Ognuno fa i propri ragionamenti di prospettiva e d’investimenti. Io non mi sento di criticare chi ha deciso di non esserci. Noi puntiamo fortemente sull’aspetto turistico. Uno dei nostri mantra è “Custonaci punta sul turismo” e vogliamo che i nostri operatori turistici siano consapevoli che l’amministrazione comunale, per quello che può fare, certamente ci scommette sopra.

Fabrizio Fonte, lei ha parlato sia con il presidente Musumeci e con l’assessore al Turismo Pappalardo. Ci sono buone rassicurazioni sullo sviluppo del turismo a livello regionale?

Loro sono particolarmente ottimisti. Hanno una visione più complessiva dell’isola. Io posso dire per quel che riguarda Custonaci tra i 45 eventi più importanti, presentati a livello regionale, hanno inserito anche quello del presepe vivente del nostro Comune. In qualche maniera siamo stati gratificati attraverso questa manifestazione. Giustamente abbiamo sottolineato i problemi dell’aeroporto di Birgi, loro sono al corrente di tutto e stanno lavorando per trovare delle alternative, delle soluzioni ai problemi attuali. Si respira comunque un ceto ottimismo e si pensa che già dalla prossima stagione si possa tornare ai livelli di qualche anno fa.

Fonte cosa proporrà Custonaci per l’estate 2019, quali attrattive?

Il programma è già quasi definito con ampio anticipo. Ci sono però delle novità. A giugno ci sarà il Festival del Tango Argentino, quindi Custonaci diverrà una cittadina del Tango e questa è una novità assoluta. E poi altra grande manifestazione a Luglio, quando faremo li “Tuna Fish Fest” e poi manterremo le manifestazioni clou più importanti e poi concluderemo come lo scorso anno con il “Premio Riviera dei Marmi” che ci sta dando tante soddisfazioni e lo faremo crescere ancora di più con il parterre di ospiti.