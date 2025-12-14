Marsala 2026, Michele Gandolfo: "Mai più con Grillo. Fici deve uscire allo scoperto"

14/12/2025 06:00:00

Michele Gandolfo, coordinatore cittadino di Grande Sicilia, già assessore nella Giunta Grillo e protagonista della politica marsalese, torna a parlare pubblicamente intervenendo a Il Volatore su RMC101. Lo fa con toni netti e senza mediazioni, affrontando i nodi politici delle Amministrative di Marsala 2026, il suo strappo definitivo con il sindaco Massimo Grillo, le incertezze del centrodestra e la candidatura di Nicola Fici.

“Sono stato fatto fuori perché non ero allineato”

Gandolfo ripercorre la sua uscita dalla Giunta Grillo, respingendo qualsiasi lettura personale o amministrativa della vicenda e rivendicando la propria autonomia politica come vera causa del siluramento. “Grillo ha tentato di farmi fuori politicamente, non per errori o incapacità, ma perché non ero allineato. Io ho sempre mantenuto la mia autonomia e questo evidentemente dava fastidio. Quando ho detto chiaramente che per me lo stadio e la piscina comunale erano priorità, mentre per lui non lo erano, lì si è aperta una frattura insanabile.” “Io non sono mai stato uno che dice sì a tutto. Se una cosa la ritengo giusta per la città, la porto avanti anche se crea tensioni.”

“Marsala ha perso occasioni, il PNRR andava speso meglio”

Nel giudizio sull’amministrazione uscente, Gandolfo alterna riconoscimenti e critiche severe, soprattutto sulle scelte strategiche e sull’uso delle risorse. “Io dovrei parlare sempre male di Grillo, ma obiettivamente qualcosa è stata fatta. Il lungomare sarà una vetrina importante per Marsala. Però molti fondi del PNRR sono stati investiti male. Io avrei usato quei soldi per rimettere in funzione la piscina comunale, che oggi è in uno stato di degrado totale.” “Così invece avremo strutture improduttive, che anche quando saranno completate continueranno a costare al Comune. È una gestione miope, che ricadrà sui cittadini.”

“Grillo ha azzerato la classe politica marsalese”

Uno dei passaggi più duri riguarda la strategia politica del sindaco, accusato di aver scientemente marginalizzato i suoi stessi alleati. “Io mi sono fidato di Grillo ed è stato un errore. Ha fatto fuori me, ha fatto fuori Paolo Ruggeri, Arturo Galfano, Oresta Alagna, e tanti altri. Il disegno era chiaro: eliminare la classe politica marsalese.” “Alle Regionali ha fatto altre operazioni discutibili, sempre con lo stesso obiettivo. E oggi non capisco perché Stefano Pellegrino continui a essere ruota di scorta del sindaco.”

“Fici deve ufficializzare: non aspettiamo più Fratelli d’Italia”

Sulle Amministrative 2026 Gandolfo entra nel merito del nodo centrale: la candidatura di Nicola Fici e le incertezze del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia. “Nicola Fici deve uscire subito allo scoperto. Il tempo è scaduto. Non possiamo continuare a essere ostaggio delle indecisioni di Fratelli d’Italia.” “Io non sono abituato a dipendere da nessuno. Il nostro è un partito civico e autonomista e io non ho mai avuto padroni. Per dignità personale non posso aspettare ancora queste settimane.”

“Mai più con Grillo, anche a costo di uscire dal centrodestra”

La chiusura è definitiva: nessuna ipotesi di ricucitura con l’attuale sindaco, nemmeno in caso di pressioni regionali. “Con Grillo c’è un no secco. Non ci sono le condizioni politiche né personali per tornare a sostenerlo.” “Se da Palermo dovessero imporre un’altra soluzione che non condividiamo, ci tireremo fuori dal centrodestra e valuteremo altre candidature. Io non gioco sulle parole.”



