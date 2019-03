Marketing e promozione, due avvisi del Distretto Turistico Sicilia Occidentale

05/03/2019 13:35:00

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha pubblicato due avvisi, per indagini esplorative.

Il primo avviso riguarda una indagine esplorativa del mercato preliminare per l’affidamento diretto del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento dello start up di un piano di content marketing e advertising per la promozione del territorio della Sicilia Occidentale, mentre il secondo avviso riguarda una indagine esplorativa del mercato preliminare per l’affidamento diretto del servizio di supporto specialistico in ambito amministrativo, finanziario e dello sviluppo locale alla progettazione esecutiva e coordinamento dello start up di un piano di content marketing e advertising per la promozione del territorio della Sicilia Occidentale. Entrambi gli avvisi sono consultabili sul sito web http://www.distrettosiciliaoccidentale.it/it/basic-page/avvisi-pubblici .

Proseguono intensamente le attività del Distretto Turistico, forte del nuovo corso triennale appena iniziato.

"In qualità di rappresentante dei soggetti privati, non posso che essere soddisfatto dei primi due mesi di lavoro - ha detto il presidente Ninni Pipitone. In pochissimo tempo abbiamo partecipato a diverse fiere per intensificare i rapporti con il Benelux, presenziando al Vakantiebeurs di Utrecht, al Litte Italy Taste & Travel di Amsterdam, al Salon Vert Bleu Soleil di Liegi. Stiamo lavorando sinergicamente per avviare altri progetti di internazionalizzazione del brand West Sicily, e gli avvisi pubblicati sono solamente l’inizio di questa nuova rotta da seguire".