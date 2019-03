Ha riposato il Marsala Femminile; i risultati e la nuova classifica

11/03/2019 18:43:00

Domenica 10 marzo 2019, tempo per l'8° giornata (3° del girone ritorno) del campionato di calcio femminile di Eccellenza Girone Sicilia 2019. Per le azzurre di missis Valeria Anteri è stata giornata di riposo, in quanto il proprio calendario prevedeva il turno di sosta. In classifica le lilibetane sono così rimaste desolantemente penultime con soli 3 punti in carniere.



Questi i risultati di giornata:



Catania Femminile – Femminile Acese 4-0

Delfini Vergine Maria – Monreale 1-6

ha riposato: Marsala Femminile



La classifica:



Catania Femminile 18 punti

Monreale 12*

Femminile Acese 12*

Marsala Femminile 3

Delfini Vergine Maria 0



*Una partita in meno (Monreale – Femminile Acese in programma giovedì 14-03-2019 alle ore 15:00)



La 1° classificata viene promossa in Serie C 2019/2020

Non sono previste retrocessioni



Emanuele Scavuzzo