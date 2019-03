Futsal: pareggio casalingo per lo Sporting Alcamo Onlus

14/03/2019 01:32:00

Mercoledì 13 marzo 2019, insolita serata di futsal in quel di Alcamo (TP): si è disputato il recupero della gara valida per la 22° giornata (9° del girone di ritorno) di Serie C1 Sicilia Girone A 2018-2019 di calcio a 5 fra i locali dello Sporting Alcamo Onlus e i nisseni della PGS Vigor San Cataldo, rinviata il 23 febbraio 2019 per neve (l'impianto locale è outdoor in erba sintetica).

Il delicato scontro salvezza fra alcamesi e sancataldesi è terminato 2-2, con entrambe le compagini che al momento sarebbero salve, ma che dovranno ancora fare punti nelle rimanenti quattro giornate di regular season.



Dopo 22 giornate di campionato, ecco la classifica:



Nuova Pro Nissa 64

C.U.S. Palermo 48

Monreale 46

Atletico Campobello C5 39

Marsala Futsal 39

Partinicaudace 35*

Pantelleria CG Calcio a 5 29*

Villaurea 26

PGS Vigor San Cataldo 23

Sporting Alcamo Onlus 21

Bagheria Città delle Ville 19

Real Trabia 18

Palermo Calcio a 5 16

Palermo Futsal 89ers 15





*una partita in meno (Pantelleria CG Calcio a 5 – Partinicaudace da recuperare in data da destinarsi)



Emanuele Scavuzzo