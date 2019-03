Il CanicattÃ¬ batte a domicilio la Pro Favara e "allontana" i playoff

14/03/2019 01:16:00

Si è giocato ieri Pro Favara – Canicattì, recupero della gara del 24° turno (9° del girone di ritorno) di Eccellenza Sicilia Girone A 2018-2019 fissata per il 27 febbraio 2019 ma poi rinviata per la concomitante gara dei biancorossi agrigentini del Canicattì nell'andata del Primo Turno di Coppa Italia di Eccellenza Fase Nazionale 2018-2019.

A Favara (AG), la “Pro” è stata battuta nel derby dalla corazzata canicattinese che ha mandato a segno Rosella al 52' e De Luca al 61' per lo 0-2 finale.



Dopo 26 giornate di campionato, ecco la classifica:



Licata 70

Canicattì 62

Città di Sant'Agata 51

Parmonval 46

Dattilo Noir 46

Mazara 43

Geraci 36

Alba Alcamo 36

Pro Favara 34

Castellammare '94 31

Mussomeli 29

C.U.S. Palermo 26

Marsala 1912 26

Nuova Città di Caccamo 25

Partinicaudace 11#

Castelbuono 6#



#retrocessa in Promozione



In questo momento non ci sarebbero playoff promozione nel Girone A di Eccellenza Sicilia, in quanto i punti di distacco dalla seconda in classifica (Canicattì) e la terza (Città di Sant'Agata) sono più di nove. Il Canicattì, quindi, accederebbe direttamente alla Fase Nazionale Playoff.



Emanuele Scavuzzo