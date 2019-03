La domenica delle piccole. Sorridono tutte le piccole realtÃ  marsalesi

17/03/2019 18:53:00

Due belle vittorie in Seconda Categoria per Sporting R.C.B. e Bianco Arancio Petrosino. Sporting che vince in casa rifilando tre goal al Lampedusa. A segno Fiorino e Tamba, autore di una doppietta. Tre punti importanti anche per il Bianco Arancio sul campo del Calatafimi Don Bosco. Reti petrosilene firmate da Panitteri e da Musumeci che fissano il risultato sull'uno a due finale. A tre turni dal termine entrambe le compagini cercano di raggiungere un piazzamento utile per i play-off, che, ad oggi, non basterebbe, visto il distacco di oltre nove punti dal Città di Giuliana, secondo in classifica. Anche in Terza Categoria le marsalesi regalano soddisfazioni con il Real Paolini che sbanca Camporeale con il punteggio di 1-2 ed il Petrosino Marsala che cala il poker sul campo del Badia Grande.

Seconda Categoria Sicilia girone A

Iccarense 50

Città di Giuliana 38

Castellammare Calcio 37

Erice Borgo Cià 27

Sporting R.C.B. 27

Custonaci 26

Bianco Arancio Petrosino 25

Calatafimi Don Bosco 22

Lampedusa 21

Juvenilia 17

Capaci City 15

Bruno Viviano Partanna 10

Terza Categoria Sicilia girone Trapani

Valle Jato Calcio 32

Margheritese 29

Belice Sport 27

Petrosino Marsala 25

Real Paolini 25

Folgore 20

Badia Grande 11

Eleonora Folgore 9

Camporeale 4

Sport Club Mazara 3

Riccardo Tranchida