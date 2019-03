La domenica delle piccole. Bianco Arancio e Sporting che sperano ancora nei play-off

24/03/2019 19:38:00

Ottima vittoria per il Bianco Arancio Petrosino in Seconda Categoria. I petrosileni si impongono sul Castellammare Calcio grazie alle reti di Panitteri e di Ingargiola. Pareggio pirotecnico, invece, per lo Sporting R.C.B. sul campo della seconda forza del campionato Città di Giuliana. Il risultato finale è di 2-2. A due gare dal termine della regular season, però, i ventotto punti totalizzati dalle due marsalesi non consentirebbero ad entrambe di disputare i play-off, visto il distacco di undici lunghezze in classifica proprio dal Città di Giuliana. In Terza Categoria girone Trapani due pareggi per il Petrosino Marsala ed il Real Paolini. Real bloccato sul 2-2 in casa dalla Margheritese, nonostante le reti di Romeo e Pellegrino. Rotondo 9-0 per il Petrosino Marsala, invece, tra le mura amiche contro la malcapitata Eleonora Folgore.

Seconda Categoria Sicilia girone A

Iccarense 50

Città di Giuliana 39

Castellammare Calcio 37

Custonaci 29

Erice Borgo Cià 28

Bianco Arancio Petrosino 28

Sporting R.C.B. 28

Lampedusa 24

Calatafimi Don Bosco 22

Juvenilia 18

Capaci City 18

Bruno Viviano Partanna 9

Terza Categoria Sicilia girone Trapani

Valle Jato Calcio 33

Margheritese 30



Petrosino Marsala 28

Belice Sport 28

Real Paolini 26

Folgore 20

Badia Grande 14

Eleonora Folgore 9

Sport Club Mazara 6

Camporeale 4

Riccardo Tranchida