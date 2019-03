Politica provinciale, ad Alcamo nasce il nuovo movimento "CentrAli per la Sicilia"

24/03/2019 21:33:00

Giacomo Scala lo aveva annunciato già a dicembre, nuova composizione e nuovo movimento. Chiusa la parentesi con il centro sinistra ha deciso di seguire altre strade e di portare con se un gruppo di consiglieri comunali della provincia di Trapani. Il movimento si chiama "CentrAli per la Sicilia".

Scala vicino a Raffaele Lombardo e a Roberto Di Mauro non disdegna eventuali alleanze con Diventerà Bellissima.

I componenti del nuovo movimento regionale sono quasi tutti dirigenti e simpatizzanti di Sicilia Futura, la settimana scorsa si è tenuta ad Alcamo una importante riunione ed erano presenti molti consiglieri comunali, anche del marsalese.

A cosa mira il movimento? Dalla bozza del manifesto si legge: “Un’alleanza di centro che vada oltre gli attuali partiti e aggreghi i mondi della rappresentanza economica, sociale, della cultura, del terzo settore, delle professioni, dell’impegno civile. Un Movimento con un forte radicamento nelle municipalità che avvertono grande l'esigenza di avere una visione comune e concreti punti di riferimento e che nasce dalla volontà di rappresentare il territorio attraverso un costante dialogo con lo stesso e raccogliendone le istanze”.

CentrAli per la Sicilia quindi è “Un laboratorio politico di idee, uno spazio di confronto, capace di intercettare visioni di una Sicilia migliore, progettualità volte a dare spazio e voce ad ogni singolo territorio. Un luogo capace di accogliere tutti coloro che credono che un terra di straordinarie bellezze, culla di molte culture e civiltà, patria di grandi uomini, non possa non risorgere e riappropriarsi di quel ruolo centrale nel panorama nazionale ed internazionale”.

Hanno partecipato alla riunione diversi esponenti politici della provincia di Trapani e potrebbero sorgere anche dei gruppi consiliari nelle città di riferimento.

Erano presenti alla riunione i marsalesi e consiglieri comunali Ivan Geradi, Walter Alagna e Antonio Vinci. Ai tre si potrebbe aggiungere una quarta consigliera: Giusy Piccione. Per Mazara erano presenti Vito Bilardello e Luigi Firenze.

Quaranta in tutto i consiglieri comunali del territorio provinciale che hanno aderito, a breve verranno presentati i quadri dirigenti provinciali, il coordinatore regionale è Giacomo Scala. Già in campo con le prime alleanze, a Calatafimi Centr’Ali per la Sicilia appoggia la candidatura a sindaco di Nicola Cristaldi “Contro la politica di Pellegrino, Turano e Gucciardi che stanno tutti insieme”.