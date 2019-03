Il Pantelleria C5 cede al Partinicaudace; la nuova classifica di C1 Sicilia Girone A

28/03/2019 01:26:00

Mercoledì 27 marzo 2019 è stato il proscenio di Pantelleria CG Calcio 5 – Partinicaudace, gara valida per il recupero della 22° giornata (9° del girone di ritorno) di Serie C1 Girone A di futsal, inizialmente in programma per sabato 8 marzo scorso e non disputata in quanto l'aereo che doveva condurre i palermitani di Partinico a Pantelleria (TP) non aveva preso il volo per avverse condizioni meteo.

4-6 il risultato finale, in una partita bella e combattuta disputata sull'impianto pantesco in silenzio.

A due giornate dalla fine della regular season, si è così riallenato il calendario con i giochi che, tranne quelli riguardante la vittoria del campionato e conseguente promozione diretta in Serie B 2019-2020, sono tutti ampiamenti aperti.



La classifica dopo 24 giornate:



Nuova Pro Nissa 70*

C.U.S. Palermo 52**

Monreale 49

Atletico Campobello C5 43

Marsala Futsal 43

Partinicaudace 41

Pantelleria CG Calcio a 5 32

Villaurea 29

PGS Vigor San Cataldo 26

Sporting Alcamo Onlus 24

Bagheria Città delle Ville 19

Palermo Calcio a 5 19

Real Trabia 18

Palermo Futsal 89ers 16



*promossa in Serie B 2019-2020

*ai playoff promozione



Emanuele Scavuzzo