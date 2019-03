La domenica delle piccole. Il Bianco Arancio pareggia e dice quasi addio ai play-off

31/03/2019 19:26:00

Nel girone A di Seconda Categoria Sicilia finisce, quasi certamente, il sogno play-off per il Bianco Arancio Petrosino. I petrosileni, impegnati per il penultimo turno del campionato sul campo dell'Erice Borgo Cià, erano andati in vantaggio in avvio di ripresa con Consentino, ma si sono poi visti raggiungere dalla rete di Floreno. Molte polemiche nel finale per il goal annullato all'attaccante petrosileno Accardi. Vittoria importante per lo Sporting R.C.B. che, grazie alla vittoria di misura sullo Juvenilia, firmata da Barraco, tiene viva la speranza di disputare gli spareggi per la promozione in Prima Categoria, anche se il distacco dal Città di Giuliana, secondo, resta ancora di undici lunghezze. In Terza Categoria girone Trapani lo scontro fratricida al Comunale di Paolini tra Real Paolini e Petrosino Marsala vede la vittoria degli ospiti, maturata grazie al goal messo a segno da De Vergari a cinque minuti dal termine. Petrosino Marsala che si porta, così, a -2 dalla vetta.

Seconda Categoria Sicilia girone A

Iccarense 53

Città di Giuliana 42

Castellammare Calcio 40

Custonaci 32

Sporting R.C.B. 31

Bianco Arancio Petrosino 29

Erice Borgo Cià 29

Lampedusa 24

Calatafimi Don Bosco 22

Juvenilia 18

Capaci City 18

Bruno Viviano Partanna 9

Terza Categoria Sicilia girone Trapani

Margheritese 33

Valle Jato Calcio 33

Belice Sport 31

Petrosino Marsala 31

Real Paolini 26

Folgore 20

Badia Grande 17

Eleonora Folgore 9

Camporeale 7

Sport Club Mazara 6

Riccardo Tranchida