La Sicilia la regione con piÃ¹ imprese fallite

Le imprese siciliane falliscono con più frequenza rispetto al resto del Mezzogiorno. Un dato preoccupante – l'ennesimo sull'economia siciliana – che arriva nonostante la crescita del valore aggiunto e del numero degli occupati.



L'ultimo report di Confindustria sulle piccole e medie imprese nel Sud Italia non mette porta molte buone notizie per l'economia siciliana. La Sicilia è la terza regione nel Sud Italia per numero di imprese, sono 5550, dietro a Campania e Puglia. Terza anche per fatturato, circa 24 miliardi di euro nell'ultimo anno preso in esame, il 2017, che corrispondono al 18% dei 137 miliardi in tutto il Mezzogiorno. Terza anche per numero di occupati, e in linea con il trend di crescita, Le buone notizie finiscono qui, perchè il report dell'associazione degli industriali parla di aziende che chiudono, con un meno 17% di attività rispetto all'anno precedente.