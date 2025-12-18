Sezioni
Economia
18/12/2025 11:19:00

Mistero Sport Invest, dov'è il bilancio? Guercia: "Io sono un dipendente ..."

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/mistero-sport-invest-dov-e-il-bilancio-guercia-io-sono-un-dipendente-450.jpg

 In mezzo al caos Trapani Shark, alle penalizzazioni, ai tesseramenti bloccati e alle rassicurazioni social del presidente Valerio Antonini, un dato spicca per la sua ostinata, imbarazzante assenza: il bilancio 2024 di Sport Invest Srl non è stato ancora depositato.

Il termine per legge era il 30 giugno 2025. Siamo a sei mesi di ritardo, e la cassaforte finanziaria del gruppo Antonini – quella che dovrebbe garantire solidità, trasparenza e sostenibilità a calcio, basket e Telesud – non ha ancora prodotto alcun documento contabile oltre a quello già noto, chiuso al 31 dicembre 2023.

Abbiamo chiesto chiarimenti a Geremia Guercia, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, oggi indicato come responsabile delle operazioni finanziarie di Sport Invest. La risposta è stata sorprendente, nel tono più che nel contenuto:
«Non sono affari vostri», ci ha scritto in un primo messaggio.
Poi ha aggiunto: «Chiedete all’amministratore, io sono solo un dipendente».
Strano. Anzi, contraddittorio.

Perché Geremia Guercia non è “solo” un dipendente. È stato più volte presentato – pubblicamente e privatamente – come il garante di legalità e trasparenza di tutta l’operazione Sport Invest. Il volto rassicurante, il biglietto da visita per autorità, sponsor e istituzioni. In una successiva comunicazione, ha perfino smentito di essere il Chief Financial Officer del gruppo. 

 

Dalla Finanza a Telesud: mezzo milione “per servizi”

 

Il mistero si infittisce se allarghiamo il campo a Telesud, l’emittente acquistata da Antonini e oggi dentro la stessa nebulosa finanziaria. Poco meno di due mesi fa, in una diretta Facebook surreale   Antonini e Guercia annunciavano con fierezza l’arrivo di 500.000 euro più IVA nelle casse della tv locale. A pagare? Sport Invest, sotto forma di una sponsorizzazione.

 

Peccato che nessuno abbia mai chiarito in cosa consistano i “servizi” forniti da Telesud a fronte di tale importo. Soltanto una cifra – oltre mezzo milione – versata (o promessa?) da una società senza bilanci aggiornati a una tv privata del gruppo stesso. Con Guercia, sempre lui, a garantire. Almeno sulla carta.

 

Domande inevase, trasparenza evaporata

 

A oggi:

  • Il bilancio 2024 di Sport Invest non è stato depositato;
  • Il “garante” Guercia nega incarichi apicali e rimanda tutto all’amministratore ;
  • La situazione finanziaria del gruppo è sotto osservazione da parte della FIP, della Lega Basket, e di altri organi di controllo.
  •  

Mentre Trapani Shark lotta in campo contro tutto e tutti, fuori dal parquet la cortina di opacità si fa sempre più fitta. E a ogni domanda segue un silenzio, un rinvio o un “non sono affari vostri”.

Ma la trasparenza – soprattutto quando ci sono in ballo fondi pubblici, sponsorizzazioni milionarie e titoli sportivi – non può essere opzionale.









