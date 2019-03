Europee, ecco i Cinque Stelle che si contendono i dieci posti in Sicilia. C'Ã¨ Corrao

31/03/2019 15:37:00

Ecco i 2nominativi che si contendono i posti in lista del Movimento Cinque Stelle per essere candidati alle prossime elezioni europee di Maggio 2019. C'è ovviamente l'alcamese Ignazio Corrao, che tiene saldamente il partito in mano, e poi c'è l'ex Iena Giarrusso.

Non ce l'ha fatta la marsalese Iba Marino, che ha preso 119 voti ed in provincia è arrivata seconda dietro Corrao. Adesso ci sarà una nuova votazione, anche se in pochi credono alla trasparenza di un partito ormai bloccato sui soliti nomi, e dove, come dimostrano le vicende della provincia di Trapani, il ricambio sembra quasi impossibile.

I candidati che accedono al secondo turno sono:



Morfino Daniela

Messina Costantino

Montaudo Matilde

Leotta Giuseppe

Iuppa Clementina Maria Monica

Giarrusso Dino Riccardo Maria

Di Pietro Flavia

D'anna Francesco

Corrado Antonella

Corrao Ignazio