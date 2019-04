Marsala, sette studenti stranieri per la “Settimana di scambio”

02/04/2019 20:33:00

Si è rinnovato anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi da studenti e famiglie delle scuole superiori di secondo grado di Marsala: dal 23 al 31 si è svolta la “Settimana di scambio” organizzata dai volontari di Intercultura di Marsala per permettere a chi desidera aprire la propria porta di casa al mondo per un breve periodo di tempo.

Sono arrivati per quella settimana 7 studenti stranieri di altrettante nazionalità che stanno attualmente trascorrendo il loro anno di studio e di vita con Intercultura in una diversa parte dell’Italia, sempre ospitati su base volontaria da una famiglia locale e frequentando una scuola pubblica, così come qualsiasi adolescente italiano.

Durante la “settimana di scambio” sono arrivati: MATIAS (Cile), PEPPER (Thailandia), NANA (Ghana), INGEBORG (Norvegia) , ASTRID (Svezia), PETRA (Ungheria), LAURA SOFIA (Danimarca) sono stati guidati alla conoscenza del territorio Marsala non solo dai volontari locali di Intercultura, ma anche da “guide turistiche” molto speciali: i loro coetanei stranieri che stanno attualmente trascorrendo il loro anno scolastico a Marsala: LIZZIE (USA), RIN (Giappone), REGINA (Messico).

Il programma ha previsto visite guidate di Erice e Selinunte e delle storiche Cantine Florio.

Inoltre, il giorno 26/3/2019 alle ore 16,00 presso il Comune i ragazzi hanno incontrato il Sindaco, Dott. Alberto Di Girolamo e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Prof.ssa Annamaria Angileri.

Una parte importante della Settimana di scambio è stata dedicata all’incontro organizzato dall’Istituto Tecnico e per il Turismo di Marsala che ha dimostrato così di essere sempre in prima linea nel desiderio di proseguire a lunghi passi nel processo di internazionalizzazione, offrendo ai propri studenti la possibilità di conoscere un condensato di culture diverse e di riflettere sull’importante tema delle competenze per una cultura della democrazia.

Unico comun denominatore di tutti questi appuntamenti, oltre alla conoscenza e il confronto con gli studenti provenienti da altre parti del mondo sono le attività di educazione interculturale in cui il gruppo classe è invitato, interagendo con i giovani ospiti, per riflettere su tematiche globali legate alla sfera dei VALORI (valorizzare gli altri esseri umani, la diversità culturale, la democrazia, la giustizia, l’equità), degli ATTEGGIAMENTI (rispetto, tolleranza dell’ambiguità, apertura all’alterità culturale), delle ABILITA’ (pensiero critico, cooperazione, competenze linguistiche, comunicative e plurilingue, ascolto e osservazione, empatia) e delle CONOSCENZE E COMPRENSIONI CRITICHE di se stessi delle proprie e delle altre culture, del mondo.