Cultura
14/12/2025 12:13:00

Oggi Andrea Noto all'Otium

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/oggi-andrea-noto-all-otium-450.jpg

Domenica 14 dicembre, alle ore 18, l’OTIUM di Marsala (via XI Maggio 106) ospita un nuovo appuntamento dedicato ai libri e alla narrativa contemporanea. Protagonista dell’incontro sarà Andrea Noto, che presenterà il suo romanzo La figlia che non c’era (Damiani Editore), in dialogo con Cristina Tedesco.

Il libro è un racconto intenso, costruito con ritmo e suspense, che intreccia due storie distanti nel tempo ma profondamente legate. Da un lato quella di una domestica sedotta e abbandonata dal “giovin signore”, come nei migliori romanzi ottocenteschi; dall’altro quella di sua figlia Loredana che, trentasei anni dopo, raccoglie un’eredità dolorosa e decide di intraprendere un percorso giudiziario e umano per tornare simbolicamente “a casa”.

Tra atti giudiziari, testamenti contestati, esami del DNA, lettere, diari e oggetti del passato, la protagonista affronta un viaggio complesso e accidentato, fatto di smarrimenti e ripartenze. Un percorso che non è solo legale, ma anche emotivo: rabbia, rimpianto, disprezzo, amore e gratitudine si intrecciano fino a dare forma a una nuova consapevolezza di sé. La figlia che non c’era è una storia di verità cercata con ostinazione, di identità negate e poi riconquistate.

Andrea Noto, nato a Milano nel 1959, è medico chirurgo specialista in anestesiologia e rianimazione. Per anni ha diretto l’Unità Semplice di Terapia Intensiva ed è stato vicedirettore del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Paolo di Milano, oltre che professore a contratto all’Università degli Studi di Milano. Oggi è responsabile di Ukrainitaly, gruppo di volontariato impegnato da tempo a sostegno di bambini orfani o in condizioni di disagio sociale e familiare nella città di Cherson, nell’Ucraina meridionale.

L’incontro all’OTIUM si inserisce nel solco delle iniziative culturali che puntano sul dialogo diretto tra autori e lettori, offrendo uno spazio di confronto su storie che parlano di diritti, memoria e giustizia. Un’occasione per conoscere un romanzo capace di unire tensione narrativa e profondità emotiva, e per riflettere su come il passato continui a interrogare il presente.



