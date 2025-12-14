14/12/2025 22:22:00

Al via i lavori del cantiere di restauro dell’antica vasca selinuntina a Castelvetrano, risalente al periodo tra il V e il IV secolo a.C. e che serviva per rifornire l'antica città di Selinunte di acqua potabile. Il progetto è stato redatto da “Siciliacque Spa” come opera di compensazione rispetto ai lavori di potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale che si stanno effettuando nella zona tra Partanna e Castelvetrano. A realizzare i lavori sarà la 'Damiga' di Alcamo.

Nei decenni la vasca selinuntina è rimasta abbandonata e l'incuria ha portato al cedimento di una parte della vasca. Il bene è di proprietà del Comune di Castelvetrano ma ricade sul territorio di Partanna.







