Marsala, dalla Regione oltre 600 mila euro per lavori nelle scuole

02/04/2019 09:05:00

“La progettualità prodotta e la conseguente assegnazione di risorse comunitarie utili a finanziarla, conferma la validità della programmazione di questa Amministrazione sul fronte degli investimenti nel territorio. Nel caso specifico, sono le nostre scuole comunali a beneficiare di questi interventi che vanno ad aggiungersi agli altri già ottenuti nel corso di questi anni”.

È quanto afferma il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, avuta notizia del decreto regionale con il quale sono state destinate a Marsala 514 mila euro per la “Pellegrino” di contrada Paolini (messa in sicurezza ai fini dell'agibilità e adeguamento impiantistico, abbattimento delle barriere architettoniche) e 101 mila euro per il “Garibaldi” di via Rubino (superamento delle barriere architettoniche con installazione di un ascensore). Di entrambi i progetti – per complessivi 615 mila euro - la Regione ne ha certificato la priorità, inserendoli tra quelli finanziabili con le risorse 2018 del Piano Triennale per l'edilizia scolastica (azione del PO FESR Sicilia 2014-2020). Ciò significa che, per il 2019 e per il prossimo anno, restano in corsa i rimanenti nove progetti già presentati dal Comune di Marsala, per un ammontare di quasi 4 milioni di euro. "I progetti presentati, sottolinea l'assessore Anna Maria Angileri, sono frutto di una sinergia tra l'Amministrazione che detta le linee programmatiche e gli Uffici tecnici che li elaborano con solerzia e nel rispetto della tempistica fissata”. Gli interventi nelle altre scuole materne, elementari, medie site nelle contrade e nel centro urbano riguardano: “Messa in sicurezza ai fini dell'agibilità e adeguamento impiantistico – 1 milione e 292 mila euro – per "Pestalozzi" (piazza Caprera), "Santi Filippo e Giacomo" (omonima contrada), "Paolini XI Maggio" (c.da Matarocco) e "Mario Nuccio" (via Salemi); “Lavori di potenziamento aree esterne per lo svolgimento di servizi accessori agli studenti – 383 mila – per "ASTA" (via Falcone): “Lavori di manutenzione straordinaria e di contenimento/efficientamento energetico – 1 milione e 565 mila euro - per "Mazzini" (piazza F.sco Pizzo), "San Leonardo" (c.da Cutusio) e "Digerbato" (omonima contrada).