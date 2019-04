La domenica delle piccole. Sporting R.C.B. fuori dai play-off. Bene il Petrosino Marsala

07/04/2019 19:02:00

Finisce amaramente la stagione dello Sporting R.C. B. in Seconda Categoria. Il derby al Comunale di Petrosino con il Bianco Arancio, valevole per l'ultima giornata del girone A, finisce in parità. Sporting che era riuscito a pareggiare l'iniziale svantaggio, firmato da Musumeci, ma che non è riuscito a superare i petrosileni, dicendo, così, addio al sogno play-off. I ragazzi di mister Giovanni Chirco, infatti, terminano quinti in classifica ma con un distacco di ben tredici punti dal Città di Giuliana, secondo. In Terza Categoria vittoria in extremis per il Petrosino Marsala sulla Margheritese. Il goal ad un minuto dal novantesimo di Ali proietta i suoi a -2 dalla vetta del girone Trapani, a due giornate dal termine. Brutta sconfitta, invece, per il Real Paolini che cede di misura sul campo della Folgore.

Seconda Categoria Sicilia girone A

Iccarense 53

Città di Giuliana 45

Castellammare Calcio 43

Custonaci 35

Sporting R.C.B. 32

Bianco Arancio Petrosino 30

Erice Borgo Cià 30

Lampedusa 24

Calatafimi Don Bosco 22

Juvenilia 21

Capaci City 19

Bruno Viviano Partanna 9

Terza Categoria Sicilia girone Trapani

Valle Jato Calcio 36

Belice Sport 34

Petrosino Marsala 34

Margheritese 33

Real Paolini 26

Folgore 23

Badia Grande 17

Eleonora Folgore 12

Camporeale 7

Sport Club Mazara 6

Riccardo Tranchida