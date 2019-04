Presentato il nuovo Piano di Azione Locale "Terre degli Elimi 2020"

11/04/2019 15:25:00

È avvenuta, davanti ad un’attenta cornice di pubblico nella sala conferenze del Castello Arabo-Normanno di Castellammare del Golfo, la presentazione della strategia di azione locale «Terre degli Elimi 2020». Numerose sono state le autorità che hanno portato i saluti istituzionali, mentre successivamente sono seguite le relazioni tecniche dei dirigenti della Regione Siciliana e della governance del GAL Elimos.

Nel corso del dibattito, oltre alla presentazione delle diverse misure (6.4C, 7.2, 16.3 e 16.9), è chiaramente emerso il “nuovo” percorso che il GAL Elimos vuole intraprendere nei prossimi anni, ovvero intende operare da agenzia di sviluppo locale. Proprio, in tal senso, è già stato istituito un tavolo di coordinamento con gli altri enti (FLAG, GAL, Distretto Turistico, Libero Consorzio di Trapani, etc..) che hanno manifestato la stessa intenzione. Ragionare, pertanto, in una logica di «area vasta» che attraverso una programmazione dal basso sappia mettere in campo un’unica strategia, che ponga in essere delle azioni sinergiche finalizzate anche alla realizzazione di un unico ufficio che si occupi, ad esempio, della valorizzazione del patrimonio infrastrutturale (aeroporto, porti, etc..), ma anche allo sviluppo turistico con una strategia di marketing che sappia promuovere nel suo complesso l’intera Sicilia occidentale intesa come destinazione finale. Nei prossimi mesi partirà, infine, una campagna di animazione nel territorio per coinvolgere, a seconda dei bandi, i potenziali beneficiari.