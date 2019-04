Addio Clochard, di Michele Li Volsi selezionato per il Festival Internazionale Film Corto

12/04/2019 18:00:00

"Addio Clochard" il cortometraggio girato tra Trapani ed Erice, con il gratuito patrocinio di entrambi i comuni, è tra i cortometraggi selezionati da RAI CINEMA CHANNEL per concorrere al XII Festival Internazionale Film Corto “Tulipani di Seta Nera”.

Il cortometraggio concorre anche al premio del pubblico che andrà al più visualizzato, nello specifico il “Premio Sorriso Diverso Rai Cinema Channel” che verrà assegnato al cortometraggio con il maggior numero di visualizzazioni ottenute entro il prossimo 4 maggio, durante la Serata di Gala del prossimo 5 maggio a Roma.

Un bellissimo traguardo per il giovane regista Michele Li Volsi che con molto garbo ha voluto rappresentare una tematica sociale molto delicata: il vagabondaggio causato da perdita di lavoro, la mancanza di una famiglia che non ha voluto sostenere un momento di difficoltà, la fragilità umana di chi pensa di non valere nulla, la violenza giovanile senza giusta causa.

Tanti hanno partecipato alla realizzazione del progetto: i registi Li Volsi/Randazzo, l'autore Juvara Piero, gli operatori video Alessandro Guastavino e Giuseppe Tarantino, gli autori delle musiche Maurizio Tommasini, Gianni Federico, Andrea Ferrante, Gianluca Almanza, il fotografo Giampaolo Patti che ha curato il backstage, l'aiuto regista trapanese Clara Daidone, l'assistente alla produzione Nicoletta Guastella, il monastero di Santa Maria dell'Itria (shalom) di Trapani, tanti giovani attori tra cui la protagonista marsalese Rebecca Massaro, Giuseppe D'Amico, Giovanni Vultaggio, tanti giovani talenti trapanesi; l'attrice e poetessa Angela Arresta, il toccante Pino Scaglione, il bravo Orio Scaduto.

Il lavoro prodotto dall'associazione senza scopo di lucro Ciak Italy Cinematografica ha ricevuto il sostegno economico di tanti piccoli sponsor di Trapani e Marsala.

E' possibile sostenere l’iniziativa cliccando sulla pagina Facebook di Michele Li Volsi sul link del festival per aumentare le visualizzazioni, oppure sulla pagina Facebook del Comune di Erice o sulla pagina del festival "TULIPANI DI SETA NERA" per promuovere un messaggio sociale, la bellezza della nostra Sicilia, l'umanità della gente.