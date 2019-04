La domenica delle piccole. Petrosino Marsala che insegue il sogno promozione.

14/04/2019 18:15:00

Penultima giornata per il girone trapanese di Terza Categoria. Goleada per il Real Paolini, tra le mura amiche del Comunale, ai danni del fanalino di coda Sport Club Mazara. Il Real ne rifila addirittura sette agli ospiti. A segno il solito bomber Romeo, autore di una splendida tripletta, Alinge (doppietta), Mangia e Gib. Con questa vittoria i ragazzi di mister Giuseppe Culicchia si avvicinano ai play-off, anche se bisognerà aspettare gli ultimi novanta minuti per averne la certezza matematica. Petrosino Marsala, invece, vittorioso sul campo del Camporeale, con il punteggio finale di uno a due. Risultato che permette di restare a sole due lunghezze dalla capolista Valle Jato Calcio e di sperare fino alla fine nella promozione in Seconda Categoria.

Terza Categoria Sicilia girone Trapani

Valle Jato Calcio 39

Petrosino Marsala 37

Belice Sport 35

Margheritese 34

Real Paolini 29

Folgore 22

Badia Grande 17

Eleonora Folgore 15

Camporeale 7

Sport Club Mazara 6

Riccardo Tranchida