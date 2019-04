Castellammare, come partecipare alla VII edizione del CICI FILM FESTIVAL

25/04/2019 18:34:00

Al lavoro per la VII edizione del CICI FILM FESTIVAL (CFF). Dal 7 al 14 settembre 2019 torna il CFF a Castellammare del Golfo.

Per una settimana la Città si trasformerà in un set cinematografico. 8 troupe provenienti da tutto il mondo realizzeranno 8 cortometraggi, in 5 giorni.

Tante le novità per questa nuova edizione, la più importante riguarda i criteri di selezione dei filmmaker: i registi si candideranno inviando una storia originale e inedita da girare a Castellammare del Golfo. 8 registi selezionati verranno in Sicilia portando con loro 2 collaboratori, formando così 8 piccole troupe da 3 membri ciascuna.

La settima edizione del CFF è stata fortemente voluta dall'attuale Amministrazione Comunale della Città in sinergia con l'Associazione C.I.C.I.

L’associazione C.I.C.I. vuole diventare punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali che vogliono realizzare film in Sicilia e la Città di Castellammare del Golfo, con le sue bellezze naturalistiche e architettoniche, si candida a diventare il fulcro delle produzioni cinematografiche nella Sicilia occidentale.

Grazie al CFF, dal 2010, sono già stati realizzati più di 70 cortometraggi che hanno veicolato l’immagine di Castellammare del Golfo in importanti festival cinematografici di tutto il mondo.

L'indotto cinematografico, soprattutto durante la bassa e media stagione turistica, può rappresentare per la Città di Castellammare un nuovo volano per l'economia oltre che un efficace strumento di promozione delle nostre bellezze territoriali, artistiche e culturali.

Vi invitiamo a non prendere impegni dal 7 al 14 settembre 2019 e a venire a Castellammare del Golfo, per assistere e partecipare alla realizzazione di uno degli 8 cortometraggi in gara.

Se sei un filmmaker, hai una storia inedita e vuoi partecipare alla nuova edizione del CFF visita www.associazionecici.com e iscriviti alla selezione.

Se invece sei un attore, vuoi fare la comparsa o semplicemente vuoi aiutare i registi a realizzare il loro cortometraggio scrivi info@associazionecici.com. Ti aspettiamo alla serata inaugurale del CFF che si terrà il 7 settembre alle ore 21.00 presso la Villa Margherita.

I cortometraggi in gara saranno proiettati e premiati nelle serate del 13 e 14 settembre presso l'Arena delle Rose di Castellammare del Golfo.